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पंजाब कैबिनेट ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए बिल को मंजूरी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 'पंजाब वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026' को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पेड़ों को सुरक्षित करना और प्रदूषण रोकना है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें पहले उल्लंघन पर 10,000 रुपये से लेकर तीसरे उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक शामिल हैं।

पंजाब कैबिनेट ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए बिल को मंजूरी दी

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के मकसद से एक बिल को मंजूरी दी। एक सरकारी बयान के अनुसार, कैबिनेट ने ‘पंजाब वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी। इसका मकसद हरियाली बनाए रखकर पर्यावरण का संतुलन सुनिश्चित करना, प्रदूषण रोकना, पेड़ काटने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाना और पंजाब में मिट्टी का संरक्षण करना है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई।वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति एक भी पेड़ काटता है, तो उसे 10 पेड़ लगाने होंगे।

चीमा ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर प्रति पेड़ जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये, दूसरी बार 35,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

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