पंजाब: बठिंडा के बस स्टैंड पर खड़ी तीन बसों में लगी आग, कंडक्टर की जलकर मौत

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामन आया है कि दो बसें जैसे ही स्टैंड पर आकर रूकीं तो तुरंत आग लग गई। इसकी चपेट में एक और बस आ गई। जो कंडक्टर बस में बैठा था, उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई।

