सरकारी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ करते हुए प्रस्ताव पास

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राज्य में भगवंत मान सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में रोजगार पैदा करने और सरकारी भर्ती में पारदर्शिता की तारीफ की गई। हालांकि, कांग्रेस विधायकों ने सरकारी भर्तियों पर एक श्वेत पत्र की मांग की, जिसमें पदों और सफल उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हो, ताकि यह पता चल सके कि कितने पंजाबियों को नौकरी मिली। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सरकारी भर्ती में पूरी पारदर्शिता लाने और निजी क्षेत्र में नौकरियां पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की तारीफ की। धालीवाल ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियां देने में सिफारिश, राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार के दशकों पुरानी संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पक्षपात के बजाय प्रतिभा को प्राथमिकता देकर सरकार ने लाखों पंजाबी युवाओं का भरोसा फिर से जीता है。