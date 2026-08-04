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पंजाब विधानसभा में ई-20 पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब विधानसभा ने केंद्र की एथेनॉल मिश्रित (ई-20) ईंधन पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि इसे 2030 से पहले लागू किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विशेषज्ञों की सिफारिशों के बिना इसे लागू किया गया है और गाड़ी मालिकों को विकल्प दिया जाना चाहिए।

पंजाब विधानसभा में ई-20 पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र की एथेनॉल मिश्रित (ई-20) ईंधन पॉलिसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। इसमें उन गाड़ियों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई, जो इस पॉलिसी के अनुकूल नहीं हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए चीमा ने यह सवाल भी उठाया कि ई-20 ईंधन पॉलिसी को लागू करने का समय 2030 तय किय गया था, लेकिन इसे पहले ही लागू कर दिया गया। चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह ई-20 ईंधन पॉलिसी लागू करने के लिए अमेरिका के सामने झुक गई है।

अमेरिका इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि विशेषज्ञों की सिफारिश के बिना ही देश के लोगों पर ई-20 ईंधन थोपा गया है। मान ने मांग की कि गाड़ी मालिकों को ई-20 ईंधन और शुद्ध पेट्रोल में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए।

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