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निजी स्कूल पांच फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा ने निजी स्कूलों में सालाना पांच फीसदी तक फीस बढ़ोतरी करने वाला बिल पास किया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह बिल पेश किया, जिसके अनुसार 7,800 निजी स्कूल इसका लाभ उठाएंगे, जिससे 32 लाख छात्रों को फायदा होगा। यदि पिछले तीन वर्षों में फीस 15% से अधिक बढ़ी है, तो संस्थानों को माता-पिता को पैसे लौटाने होंगे।

निजी स्कूल पांच फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब विधानसभा ने सोमवार को निजी स्कूलों में सालाना पांच फीसदी तक फीस बढ़ोतरी करने वाले बिल को पास किया है। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल, 2026’ पेश किया। बिल के अनुसार, कोई भी बिना सरकारी मदद वाला शिक्षण संस्थान अपनी फीस में पांच फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगा। बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 7,800 निजी स्कूल आएंगे और लगभग 32 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा।

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बिल के अनुसार, जिन मामलों में पिछले तीन वर्षों में कुल फीस बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से ज्यादा रही है, वहां शिक्षण संस्थानों को माता-पिता को पैसे वापस करने होंगे।

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