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पंजाब के बाघा पुराना कोर्ट में चार को होगी मनवीर की पेशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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पंजाब में वारिस पंजाब दे के सक्रिय सदस्य मनवीर सिंह ढिल्लो को पंजाब पुलिस द्वारा बहराइच में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। उसे पंजाब के मोगा जिले में पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उसे बहराइच से पंजाब ले जाने का आदेश दिया।

पंजाब के बाघा पुराना कोर्ट में चार को होगी मनवीर की पेशी

पंजाब रवानगी को सीजेएम कोर्ट में वारंट बी पेश बहराइच, संवाददाता। जिला कारागार में निरुद्ध वारिस पंजाब दे सक्रिय सदस्य मनवीर सिंह ढिल्लो को भी पंजाब ले जाने के लिए सीजेएम कोर्ट में पंजाब से आई पुलिस टीम के निरीक्षक जनक राज शर्मा के जरिए वारंट बी पेश किया गया है। उसे पंजाब के मोगा जिले के बाघा पुराना कोर्ट पंजाब व बहराइच जिले की पुलिस टीम ले जाएगी। कोर्ट में पेशी के बाद उसे बहराइच लाया जाएगा।

गिरफ्तारी की जानकारी

भारत-नेपाल सीमा पर वारिस पंजाब दे के तीन सक्रिय सदस्यों मनवीर सिंह ढिल्लो, विक्रमजीत सिंह व जोगा सिंह को गिरफ्तार के न्यायिक हिरासत में भेजा था। पंजाब के अजनाला कांड के वांछित विक्रमजीत के विरुद्ध अजनाला के जेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया था। वही मनवीर सिंह ढिल्लो पर मोंगा जिले के बाघा पुराना कोर्ट में मामला चल रहा है। वह एफआईआर में नामजदगी के बाद से ही फरार चल रहा था। उसे नेपाल के रास्ते अमेरिका भेजने में अन्य सक्रिय सदस्य जोगा सिंह ने मदद की थी।

कोर्ट की कार्यवाही

पंजाब के मोगा जिले से पंजाब पुलिस के साथ आए निरीक्षक जनक राज शर्मा ने सीजेएम बाघा पुराना कोर्ट पर पेश किए जाने को वारंट वी पेश किए जाने पर जेएम कोर्ट मामला स्थानांतरित किया गया। मनवीर सिंह ढिल्लो को चार अगस्त को पेश किया जाना है। कोर्ट ने योजित प्रार्थना पत्र पर पंजाब व यूपी पुलिस की अभिरक्षा में ले जाने का आदेश दिया।

सामान्य प्रश्न

मनवीर सिंह ढिल्लो को किस कोर्ट में पेश किया गया?
मनवीर सिंह ढिल्लो को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।
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