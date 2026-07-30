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फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा मामले में पंजाब सरकार को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में संगठित नकल रैकेट का आरोप लगा है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने भर्ती प्रक्रिया को याचिका के परिणाम पर निर्भर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा मामले में पंजाब सरकार को नोटिस

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि परीक्षा में एक संगठित नकल रैकेट की वजह से गड़बड़ी हुई थी। एक अंतरिम आदेश में 28 जुलाई को न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने निर्देश दिया कि भर्ती के लिए आगे की चयन प्रक्रिया याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगी। केशव कंबोज और अन्य लोगों ने वकील सार्थक गुप्ता के जरिए यह याचिका दायर की थी। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए 19 जुलाई को आयोजित लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के आधार पर उठाए गए या प्रस्तावित सभी कदमों को रद्द करने की भी मांग की, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करना या घोषित करना शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि परीक्षा एक संगठित, हाई-टेक, अंतर-राज्यीय नकल रैकेट से प्रभावित थी। उन्होंने 19 जुलाई को जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति और अगले दिन दर्ज एफआईआर का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अनियमितताओं से संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की।

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