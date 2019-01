पंजाब ‘आप’ नेता एचएस फुलका ने दिया इस्तीफा, बोले- बाद में बताऊंगा कारण

पंजाब आम आदमी पार्टी (Punjab Aam Aadmi Party) नेता और सिख विरोधी दंगे के वकील हरविंदर सिंह फुलका (HS Phoolka) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीटर के जरिए गुरुवार को दी। इसके साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि वे अपना इस्ताफी ‘आप’ चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप चुके हैं।

उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट करते हुए लिखा- “मैनें आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल की जो यह इस्तीफा आज सौंप दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मैं इस्ताफा न दीं लेकिन मैं अड़ा रहा।”

Advocate HS Phoolka: I have resigned from AAP & handed over resignation to Kejriwal ji today. Though he asked me not to resign but I insisted. pic.twitter.com/ubzsFJvXyn