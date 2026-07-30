फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में कर्मी निलंबित
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने फर्जी अंकतालिका और डिग्री प्रमाणपत्र देने के आरोप में एक कर्मचारी रमेश मुखेकर को निलंबित कर दिया है। उसने एक छात्र से 70 हजार रुपये लिए और असली दस्तावेज देने का वादा किया था। विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
पुणे, एजेंसी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने फर्जी अंकतालिका और डिग्री प्रमाणपत्र देने के आरोप में एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी है। विश्वविद्यालय ने बुधवार को बयान जारी कर बताया कि शिकायत मिली थी कि लेखा विभाग में कार्यरत रमेश मुखेकर ने एक छात्र से 70 हजार रुपये लिए और उसे असली डिग्री प्रमाणपत्र और अंकतालिका दिलाने का वादा किया। मुखेकर ने छात्र को व्हाट्सऐप पर दस्तावेजों की तस्वीरें भेजीं। ये दस्तावेज असली लग रहे थे, लेकिन वास्तव में फर्जी थे। विश्वविद्यालय ने कहा कि यह कर्मी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संबद्ध नहीं है।
उसके द्वारा तैयार किए गए और व्हाट्सऐप पर साझा किए गए दस्तावेज परीक्षा विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। बयान में कहा गया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय ने मुखेकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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