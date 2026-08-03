पुलवामा में आतंकी साजिश नाकाम, एक संदिग्ध गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने एक संदिग्ध तौसीफ अहमद डार को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। संदिग्ध के पास से एक हैंड ग्रेनेड, तीन देश विरोधी पोस्टर और एक मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके अलावा, पुलिस ने पाकिस्तान के पांच आतंकवादी संचालकों की संपत्तियों को जब्त किया।
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सोमवार को द्राबगाम-पाचार रोड पर लगाए गए संयुक्त नाके के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। सुरक्षा बलों ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौसीफ अहमद डार के रूप में हुई। उसकी तलाशी के दौरान में एक हैंड ग्रेनेड, तीन देश विरोधी पोस्टर और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी में सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन की मदद ली। वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे पांच कथित आतंकवादी संचालकों की अचल संपत्तियां जब्त कर लीं।
जांच में सामने आया कि ये आरोपी आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गए थे और वहीं से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे।
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