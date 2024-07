लाल-नीली बत्ती लगाकर ऑडी में घूमती थीं पूजा खेडकर, पुलिस ने की जब्त; अधिकारी बोले- दोषी पाए जाने पर जाएगी नौकरी

Puja Khedkar : ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की परेशानी बढ़ती ही जा रही हैं। अब पुणे की ट्रैफिक पुलिस ने कई सारे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पूजा की ऑडी को सीज कर लिया है।

Upendra Thapak Sun, 14 Jul 2024 01:11 PM लाइव हिन्दुस्तान,पुणे