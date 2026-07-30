कर्मचारी ने लोनिवि कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर कब्जा जमाया
मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आरोपी का अमरोहा जिले में स्थानांतरण हो गया है। मामले की जांच के लिए अधिशासी अभियंता ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है, जिसके अनुसार दीवार तोड़कर अवैध गेट बनाने की जानकारी मिली है।
मुरादाबाद। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई है। विभाग में यह प्रकरण चर्चा का विषय बना है। जबकि, आरोपी कर्मचारी का यहां से अमरोहा जिले के लिए स्थानांतरण हो गया है। लोक निर्माण विभाग प्रातीय खंड के अधिशासी अभियंता ने मामले में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कार्यालय परिसर की बाउंड्री के क्षतिग्रस्त होने और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी होने पर विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। दो सहायक अभियंताओं की टीम ने जनपदीय प्रयोगशाला के नजदीक विभाग की बाऊंड्री तोड़कर अवैध रूप से गेट निर्माण की जानकारी दी।बताया
कि इस मामले में शासकीय क्षति हुई है। विभाग के वरिष्ठ सहायक याकूब ने दीवार तोड़ी है। जहां अपनी सुविधा के लिए गेट बना लिया है। मामले की पत्रावली विभाग के उच्चाधिकारियों के टेबल पर पड़ी है। विभाग के मुख्य अभियंता कमला शंकर चौधरी ने बताया कि दोषी कर्मचारी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।
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