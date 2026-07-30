Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्मचारी ने लोनिवि कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर कब्जा जमाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आरोपी का अमरोहा जिले में स्थानांतरण हो गया है। मामले की जांच के लिए अधिशासी अभियंता ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है, जिसके अनुसार दीवार तोड़कर अवैध गेट बनाने की जानकारी मिली है।

कर्मचारी ने लोनिवि कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर कब्जा जमाया

मुरादाबाद। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई है। विभाग में यह प्रकरण चर्चा का विषय बना है। जबकि, आरोपी कर्मचारी का यहां से अमरोहा जिले के लिए स्थानांतरण हो गया है। लोक निर्माण विभाग प्रातीय खंड के अधिशासी अभियंता ने मामले में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कार्यालय परिसर की बाउंड्री के क्षतिग्रस्त होने और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी होने पर विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। दो सहायक अभियंताओं की टीम ने जनपदीय प्रयोगशाला के नजदीक विभाग की बाऊंड्री तोड़कर अवैध रूप से गेट निर्माण की जानकारी दी।बताया

कि इस मामले में शासकीय क्षति हुई है। विभाग के वरिष्ठ सहायक याकूब ने दीवार तोड़ी है। जहां अपनी सुविधा के लिए गेट बना लिया है। मामले की पत्रावली विभाग के उच्चाधिकारियों के टेबल पर पड़ी है। विभाग के मुख्य अभियंता कमला शंकर चौधरी ने बताया कि दोषी कर्मचारी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Transfer
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।