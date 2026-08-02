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पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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मंझौल में बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई। अध्यक्ष राजेश कुमार की अध्यक्षता में सदस्यों की सदस्यता नवीनीकरण, क्षेत्रों का परिसीमन और क्षेत्रीय सचिव का चुनाव पर चर्चा की गई। एक नई समिति का गठन किया गया जिसमें सुरेंद्र प्रसाद सिंह संयोजक हैं।

पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक

मंझौल, एक संवाददाता। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति एवं क्षेत्र संख्या 19 के सदस्यों की बैठक शनिवार को सरस्वती गुरुकुल मंझौल के सभागार में हुई। अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने की। महासचिव अभितोष कुमार मधुकर ने मंच संचालन किया। महासचिव ने पूर्व में आयोजित सेमिनार की समीक्षा का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने ताली बजाकर स्वीकार किया। दूसरे प्रस्ताव में सदस्यों का नवीनीकरण, क्षेत्र का परिसीमन, क्षेत्रीय सचिव का चुनाव विषय पर विचार विमर्श किया गया। क्षेत्र परिसीमन के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में सुरेंद्र प्रसाद सिंह संयोजक, ओमप्रकाश श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, अंजेश कुमार कोषाध्यक्ष, कृष्ण कुमार कार्यकारिणी सदस्य व चंदन कुमार संयुक्त सचिव बनाए गए।

सभी संयुक्त सचिव को सदस्यता नवीनीकरण की जिम्मेदारी दी गई। मौके पर संजय कुमार, रविंद्र कुमार आदि थे।

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