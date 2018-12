पीएमओ के जनसंपर्क अधिकारी ठक्कर का निधन, पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक

प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी जगदीश ठक्कर का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

Extremely saddened by the demise of Shri Jagdish Thakkar, the PRO in the PMO. Jagdishbhai was a veteran journalist and I had the pleasure of working with him for years, both in Gujarat and in Delhi. He was known for his simplicity and warm-hearted nature.