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महायोजना-2041 पर दूसरे चरण की सुनवाई में बढ़ी जनभागीदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2041 के लिए जनसुनवाई में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से 28 आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए गए। सड़क नेटवर्क, ट्रैफिक प्रबंधन, और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। सभी सुझावों का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा।

महायोजना-2041 पर दूसरे चरण की सुनवाई में बढ़ी जनभागीदारी

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से देहरादून महायोजना-2041 के दूसरे चरण की जनसुनवाई में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर में दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों, सामाजिक संगठनों, कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशनों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने 28 आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए।जनसुनवाई में सड़क नेटवर्क, यातायात प्रबंधन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्किंग, हरित क्षेत्रों का संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था और आवासीय व व्यावसायिक विकास से जुड़े सुझाव प्रमुख रहे। एमडीडीए के अनुसार प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों का नियोजन विशेषज्ञों व तकनीकी अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा और व्यवहारिक और जनहित के प्रस्तावों को अंतिम महायोजना में शामिल किया जाएगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि महायोजना-2041 को जनभागीदारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है, ताकि यह वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की चुनौतियों का भी समाधान प्रस्तुत कर सके। वहीं, सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्रत्येक सुझाव का पारदर्शी और तकनीकी परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संयुक्त सचिव गौरव चटवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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