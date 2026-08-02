काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे अधिवक्ता, आरोपी सिपाही को फांसी देने की मांग

नोट कुछ अधिवक्ताओं के नाम अभी दिए जाएंगे। परिवार को मुआवजा और दोषी को शीघ्र सजा दिलाने की उठी मांग -पुलिस ने रोकने की कोशिश तो तीखी नोकझोंक भी हुई, ज्

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दस वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या से लोगों में उबाल है। शनिवार को अधिवक्ताओं के साथ ही कई संगठन सड़क पर उतरे। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध प्रदर्शन किया। कचहरी में पुलिस ने अधिवक्ताओं को रोकने की कोशिश की तो तीखी नोकझोंक भी हुई। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी, अध्यक्ष उमापति उपाध्याय व मंत्री अनुज अस्थाना के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी बर्खास्त सिपाही को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपया मुआवजा, सरकारी सहायता और मामले का त्वरित निस्तारण कराने की भी मांग की गई।

अधिवक्ताओं का मार्च अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी परिसर से टाउनहाल स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने दोषी को फांसी देने, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवाज उठाई। मार्च के दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब कानून की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही ऐसा जघन्य अपराध करे तो उसके खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

गांधी प्रतिमा पर सभा गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर अधिवक्ताओं ने सभा की। वक्ताओं ने कहा कि यह घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। ऐसे अपराधों में त्वरित सुनवाई कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, बच्चियों की शिक्षा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और चरित्र सत्यापन व निगरानी की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए। प्रदर्शन के अंत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया, जिसमें आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी की सजा दिलाने तथा पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई। विरोध मार्च में मुख्य रूप से सुमित मिश्रा,रमेश कुमार यादव,अमित कुमार पांडेय,आशुतोष दूबे,हर्ष त्रिपाठी,पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप पांडेय,पूर्व मंत्री गिरजेश मणि त्रिपाठी,विष्णु उपाध्याय,राज कुमार श्रीवास्तव,विजेंद्र सहाय मिश्र,शिव कुमार निषाद,अभिषेक सिंह,अंशुमान पाठक,प्रवीण शुक्ल,अमर नाथ कुशवाहा,धनंजय त्रिपाठी सहित भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

कैंडल जलाकर संवेदनाएं व्यक्त की गईं शांति प्रार्थना की, सोमवार को मनाएंगे विरोध दिवस

गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर अधिवक्ताओं का समूह टाऊन हाल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इसके अतिरिक्त सभी बार एसोसिएशन से अपील किया कि वह सोमवार को उक्त घटना के विरोध में विरोध दिवस मनाए।

महापद्मनंद समाज की पहल महापद्मनंद समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

गोरखपुर। ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के नेतृत्व में शनिवार को समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को अभी तक पूर्ण न्याय नहीं मिला है। ज्ञापन में आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को सरकारी सेवा से तत्काल बर्खास्त करने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। साथ ही परिवार को स्थायी सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। हालांकि, सिपाही के बर्खास्तगी हो चुकी है।

चेंबर ऑफ कामर्स की प्रतिक्रिया चेंबर ऑफ कामर्स अध्यक्ष ने सीएम को भेजा पत्र

गोरखपुर। चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने मामले में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोपी सिपाही के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मानवता और पुलिस व्यवस्था को शर्मसार किया है। पत्र में आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और सुरक्षा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि यदि परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।