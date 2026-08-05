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मासूम वैभव वर्मा की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- दोहरीघाट कस्बे में मंगलवार की शाम निकाला गया आक्रोश मार्चमासूम वैभव वर्मा की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्चमासूम वैभव वर्मा की हत्या के विरोध

मासूम वैभव वर्मा की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च

दोहरीघाट,हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर जनपद के खजनी में 10 वर्षीय वैभव वर्मा के अपहरण और हत्या के विरोध में मंगलवार की शाम को दोहरीघाट कस्बे में स्वर्णकार समाज ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। सभी लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन से न्याय की मांग की। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। कैंडल मार्च कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकला। स्वर्णकार समाज के हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग वाले पोस्टर थे। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी जैसी कठोर सजा दी जाए।

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इस अवसर पर लोगों ने मृतक वैभव की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सोमनाथ वर्मा ने कहा कि मासूम वैभव के हत्यारों को जल्द से जल्द कठोरतम दंड दिया जाए। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है। विनोद वर्मा ने निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, जिसके कारण यह विरोध स्वतःस्फूर्त है। विकास वर्मा ने कहा कि खजनी की घटना ने पूरे समाज को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। इस दौरान छोटेलाल वर्मा, दिनेश वर्मा, मंटू वर्मा, मनीष जायसवाल, विनोद वर्मा, सोमनाथ वर्मा, विकास वर्मा, आशीष वर्मा गुड्डू वर्मा, प्रेमचंद वर्मा, सुनील वर्मा, अनिल वर्मा, दीपक वर्मा, मनोज जायसवाल, विवेक वर्मा, नरेश वर्मा, रतन वर्मा, अनूप वर्मा, अमित वर्मा, राधे वर्मा, सुधीर वर्मा, दिलीप वर्मा सहित सैकड़ो स्वर्णकार व्यवसाय उपस्थित रहे।

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