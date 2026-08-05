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एसडीपी रक्तदान कर दिया जीवन दान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में टीम पीएसएफ द्वारा मनोरंजन गौड़ ने अपना एसडीपी रक्तदान किया। यह रक्तदान अभियान 1875 वां एसडीपी रक्तदान था, जिसे शांती देवी के नाम समर्पित किया गया। रक्तदान के बाद, मनोरंजन गौड़ को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

एसडीपी रक्तदान कर दिया जीवन दान

जमशेदपुर । टीम पीएसएफ के बैनर तले मनोरंजन गौड़ ने अपना एसडीपी रक्तदान किया। एसडीपी रक्तदान अभियान चलाते हुए टीम पीएसएफ यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने 1875 वां एसडीपी रक्तदान को शांती देवी के नाम समर्पित कर दिया। रक्तदान के पश्चात मनोरंजन गौड़ को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जीएम संजय चौधरी, डॉक्टर लव बहादुर सिंह, डॉक्टर पुष्पा तिवारी, तकनीशियन अनुप कुमार श्रीवास्तव, टीम पीएसएफ के निदेशक अरिजीत सरकार आदि उपस्थित रहे।

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