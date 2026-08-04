संस्कारयुक्त एवं आत्मनिर्भर बालिकाओं के निर्माण पर हुआ मंथन

सीवान, हि.सं. । विद्या भारती की इकाई लोक शिक्षा समिति, बिहार के तत्वावधान में सोमवार को शहर के माधव नगर स्थित महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में प्रांतीय बालिका शिक्षा योजना बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर बिहार प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से आईं करीब तीन दर्जन शिक्षिकाओं, शिक्षाविदों एवं पदाधिकारियों ने बालिका शिक्षा, संस्कार निर्माण और राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

बालिका शिक्षा पर चर्चा

शुभारंभ लोक शिक्षा समिति, बिहार के प्रदेश सचिव रामलाल सिंह, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. शरद चौधरी, विभाग संयोजक प्रो. रविन्द्र पाठक, क्षेत्रीय बालिका शिक्षा प्रमुख शर्मिला कुमारी, विद्यालय की अध्यक्षा डॉ. ममता सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक बसंत कुमार तथा प्रांतीय मार्गदर्शक कृष्ण कुमार प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत एवं परिचय विद्यालय की प्रधानाचार्या सिम्मी कुमारी ने कराया। क्षेत्रीय प्रमुख शर्मिला कुमारी ने कहा कि बालिका शिक्षा केवल अधिकार नहीं, बल्कि सशक्त, संस्कारित और समृद्ध राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। वहीं प्रदेश सचिव रामलाल सिंह ने कहा कि विद्या भारती बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ नेतृत्व क्षमता, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक कौशल, परिवार भावना और राष्ट्रभक्ति जैसे विषयों पर विशेष बल देता है। विद्यालय की अध्यक्षा डॉ. ममता सिंह ने कहा कि मोबाइल फोन की बढ़ती निर्भरता परिवारों में संवाद और आत्मीयता को प्रभावित कर रही है। बैठक में महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, ओमप्रकाश दुबे, विभाग निरीक्षक अनिल कुमार राम, नवीन सिंह परमार, आशा रंजन, कौशलेंद्र प्रताप, प्रेम शंकर तिवारी, पारस नाथ सिंह, अरविंद कुमार, राजीव कुमार सिंह, विजय प्रसाद, डॉ. के.के. दूबे, अतुल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. कुमार विजय रंजन, कमलेश नारायण सिंह, शम्भू शरण तिवारी, रविन्द्र राय, सुमन कुमारी सहित कई शिक्षाविद एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे।