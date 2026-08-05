प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग का चुनाव 16 को
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग की बैठक एसआरएन अस्पताल परिसर में आयोजित हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. देवेन्द्र सिंह ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 10 अगस्त तक चलेगी, नाम वापसी 11 अगस्त को होगी, और चुनाव 16 अगस्त को प्रस्तावित है। आठ पदों के लिए मतदान होगा।
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग की बैठक एसआरएन अस्पताल परिसर में स्थित संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र के सभागार में आयोजित की गयी। इस अवसर पर पीएमएस एसोसिएशन के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. देवेन्द्र सिंह के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 10 अगस्त चलेगी। 11 अगस्त को नाम वापसी के बाद 16 अगस्त को चुनाव संपन्न होगा। चुनाव आठ पदों के लिए होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष महिला एक, उपाध्यक्ष सामान्य पुरुष-दो, सचिव, वित्त सचिव, संपादक, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी के एक-एक पदों के लिए मतदान होगा।
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