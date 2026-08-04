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बरेली, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ की टीम विजई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता में खेले गए सात मैच - प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता में खेले गए सात मैच -

बरेली, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ की टीम विजई

मऊ, संवाददाता। जिला खेल कार्यालय द्वारा डा.भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। तीसरे दिन सोमवार को को कुल सात मैच खेला गया। मैच में बरेली, गोरखपुर, आगरा, स्पोर्ट कालेज सैफई, स्पोर्ट कालेज लखनऊ, वाराणसी और लखनऊ की टीम ने विजय हालिस कर अगले राउंड में प्रवेश किया। पहला मैच बरेली एवं अलीगढ़ के मध्य खेला गया। बरेली ने अपने खिलाड़ी निरज के 02 एवं आदिल के 03 गोल के बदौलत 05-00 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दूसरा मैच आगरा एवं मिर्जापुर मण्डल के मध्य खेला गया। मुकाबले में दोनो टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।

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आगरा ने अन्तिम क्षणों में अपने खिलाड़ियों ने रिषभ के शानदार गोल के दम पर मुकाबले को 02-01 से जीत कर अपने नाम कर लिया। तीसरा मैच गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के मध्य खेला गया। जिसमें गोरखपुर की टीम ने 01-00 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। गोरखपुर की तरफ से रोहतम ने गोल किया। चौथा मैच सहारनपुर मण्डल एवं स्पोर्ट्स कालेज सैफई के मध्य खेला गया। स्पोर्ट्स कालेज सैफई ने अपने खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बल पर मुकाबले को 00-08 से अपने नाम कर लिया। पॉचवा मैच वाराणसी एवं चित्रकूट मण्डल के मध्य खेला गया। वाराणसी मण्डल के अफ्रिदी, गोविन्द एंव अभिषेक के प्रदर्शन के बदौलत चित्रकूट मण्डल को 10-00 से पराजित किया। छठवॉ मैच देवीपाटन (गोण्डा) एवं स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के मध्य खेला गया। जिसमें स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ ने इकराम, अभिषेक एंव मिथिलेश के शानदार प्रदर्शन की सहायता से 00-06 से देवीपाटन मण्डल को पराजित कर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। सातवॉ मैच कानपुप मण्डल एवं लखनऊ मण्डल के मध्य खेला गया। जिसमें लखनऊ मण्डल ने मुकाबले को 00-02 मुकाबले को जीत लिया। अंत में डीपी सिंह, क्रीडाधिकारी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में उपस्थित सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जय प्रकाश सिंह उपक्रीड़ाधिकारी, आजमगढ़, ओमेन्द्र सिंह अध्यक्ष जिला ओलम्पिक संद्य मऊ, हॉजी मुन्नौवर अली सचिव जिला फुटबाल संद्य मऊ, शकील अहमद, इरशाद अहमद, हामिद नूरूल होदा, जाफर इकबाल, लल्लन राजीव कुमार जायसवाल, अखिलेश खरवार, भूपेंद्र नाथ, रितेश दास, सोनिया कुमारी, रीमा यादव एवं जनपद के खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

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