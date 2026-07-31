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रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र पार्थ सैनी का प्रेरणा उत्सव के लिए चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहाँपुर के रायन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 9 के छात्र पार्थ सैनी का चयन भारत सरकार के प्रेरणा कार्यक्रम के लिए हुआ है। यह एक साप्ताहिक अनुभवात्मक कार्यक्रम है, जो छात्रों में नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य और आत्मविश्वास को विकसित करता है। पार्थ की यह उपलब्धि विद्यालय और जनपद के लिए गर्व का विषय है।

रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र पार्थ सैनी का प्रेरणा उत्सव के लिए चयन

शाहजहांपुर। रायन इंटरनेशनल स्कूल, शाहजहाँपुर के लिए गर्व का क्षण है कि कक्षा 9 के छात्र पार्थ सैनी का चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित प्रेरणा कार्यक्रम के लिए हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम एक सप्ताह का वांछनीय एवं अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य, नवाचार, आत्मविश्वास तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। यह कार्यक्रम गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडनगर स्थित प्रेरणा परिसर में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया अत्यंत प्रतिस्पर्धी होती है, जिसमें देश के प्रत्येक जिले से केवल एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाता है।

शाहजहाँपुर जनपद से पार्थ सैनी का चयन रायन इंटरनेशनल स्कूल के लिए गौरव का विषय है और यह विद्यालय की विशिष्टताओं शिक्षा एवं समग्र विकास के प्रति लाभार्थियों को उजागर करता है। विद्यालय की कारीगर श्रीमती मनीषा शर्मा ने पार्थ सैनी को बधाई देते हुए शिक्षा मंत्रालय एवं चयन समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्थ की यह उपलब्धि उनके परिश्रम, लगन और प्रतिभा का परिणाम है तथा यह अन्य विद्यार्थियों को भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। विद्यालय परिवार ने पार्थ सैनी को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल नेतृत्व यात्रा की कामना की।

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