झारखंड में छात्रों पर पुलिस द्वारा किये लाठी चार्ज की निंदा
मथुरा के आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने झारखंड पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग करने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और सरकार को जल्दी से इनकी सुनवाई करनी चाहिए, अन्यथा देश में शांति और विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी।
मथुरा,आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज में रांची झारखंड में झारखंड पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों छात्रों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज, छोड़े गए आंसू गैस के गोले एवं पानी की बौछारों के दुरुपयोग पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि एक जनतांत्रिक सरकार के लिए किसी भी आंदोलन के प्रति इस प्रकार का बल प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने जेपीएससी एवं जेएसएससी में धांधली के सवाल पर 18 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रति सरकार को शीघ्र ही अपने जिम्मेदारी समझते हुए मांगों को मनाना चाहिए। छात्रों की मांगें जायज हैं तथा इन मांगों का संबंध छात्रों के भविष्य के साथ-साथ देश के भविष्य से भी गहरा संबंध रखता है।
जितनी जल्दी सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करेगी उतनी ही जल्दी प्रदेश के अंदर शांति और विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। देश भर में जागृत हुए छात्रों को अधिक दिनों तक इंतजार नहीं कराया जा सकता।
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