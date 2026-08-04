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जेएलकेएम ने जिला मुख्यालय में दिया एकदिवसीय धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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- जेपीएससी और जेपीएससी प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर

जेएलकेएम ने जिला मुख्यालय में दिया एकदिवसीय धरना

रामगढ़, प्रतिनिधि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के रामगढ़ जिला इकाई के बैनर तले मंगलवार को जिला मुख्यालय, रामगढ़ के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया। इस दौरान जेपीएससी एवं जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं एवं धांधली का विरोध जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवानंद महतो और संचालन जिला महासचिव गिरीशंकर महतो ने किया ।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष रवि कुमार महतो ने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और उनके परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रत्येक छात्र का अधिकार है।

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यदि परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं तो इससे युवाओं का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठ जाता है। जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी संदिग्ध परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने, धांधली होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने, भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ आयोजित करने, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के युवाओं को न्याय दिलाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण है। जब तक छात्रों के हितों की रक्षा और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं होती, तब तक यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। महाधरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवि कुमार महतो, संतोष टीडुआर, संतोष चौधरी, मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो, राजेंद्र बेदिया, सावन हांसदा, दीपक महतो, प्रभु दयाल महतो, पांडव महतो, त्रिभुवन महतो, अरुण हेमराम, सानिया प्रवीण, दाहो महतो, सतेंद्र महतो, नीतीश कुमार, तथा पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र एवं बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

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