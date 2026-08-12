झारखंड बंद के समर्थन में भाजपा का बाइक जुलूस

झारखंड में 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में छात्रों के आंदोलन तथा पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया। प्रदीप साहू के नेतृत्व में बाइक जुलूस निकाला गया, जिसमें सड़क जाम किया गया। भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जवाब देने से डर रही है।

डुमरी, प्रतिनिधि। 14वीं जेपीएससी एवं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में रांची में आंदोलित छात्रों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में भाजपा द्वारा बुधवार को बुलाए गए झारखंड बंद के समर्थन में मंगलवार को भाजपा नेता प्रदीप साहू के नेतृत्व में आक्रोश बाइक जुलूस निकाला गया। बाइक जुलूस इसरी बाजार और डुमरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए रांगामाटी एनएच-19 पहुंचा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से छात्रों के समर्थन में अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एनएच-19 को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलने पर निमियाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। इसके बाद एनएच-19 पर आवागमन सामान्य हुआ।

छात्रों की मांग भाजपा नेता प्रदीप साहू ने कहा कि पिछले 15-20 दिनों से छात्र जेएसएससी और जेपीएससी में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब माता-पिता के सपनों से खिलवाड़ कर नौकरियां 50-60 लाख रुपये में बेची जा रही हैं। इससे राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो वह सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।

विपक्ष पर सवाल उन्होंने आरोप लगाया कि रात में सो रहे छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई। प्रदीप साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि झारखंड के छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता और उनकी मांगों को लेकर विपक्ष चुप क्यों है।