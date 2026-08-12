महागामा में भी दिखा झारखंड बंद का असर
भाजपा द्वारा झारखंड बंद के समर्थन में महागामा में चक्का जाम हुआ। कार्यकर्ताओं ने गंगा सागर मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे दो घंटे मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस की मौजूगी में जाम समाप्त कराया गया और वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ।
रांची में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का असर मंगलवार को महागामा में भी देखने को मिला।
महागामा में चक्का जाम
बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महागामा गोड्डा मुख्यमार्ग स्थित गंगा सागर मोड़ पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से करीब दो घंटे तक मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा।सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता गंगा सागर मोड़ पर जुटने लगे। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रशासन की कार्रवाई
चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। महागामा प्रखंड सह अंचल अधिकारी खगेन महतो, थाना इंस्पेक्टर उपेंद्र महतो और थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जाम समाप्त कराने का प्रयास किया।
जाम समाप्ति
प्रशासन की पहल और समझाने-बुझाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। करीब दो घंटे बाद गंगा सागर मुख्य मार्ग पर वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। जाम हटने के बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो गया और राहगीरों ने राहत की सांस ली।
सामान्य प्रश्न
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