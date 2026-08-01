बैकलॉग भर्ती और नजूल भूमि के मुद्दे पर पीपीआईडी का हल्ला बोल

हल्द्वानी, संवाददाता। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की प्रदेश और नैनीताल जिला इकाई ने शनिवार को विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर हल्द्वानी में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बैकलॉग भर्ती, नजूल भूमि पर मालिकाना हक, पेपर लीक, शिक्षा-स्वास्थ्य के निजीकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड गठन के 25 वर्ष बाद भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो सका है। सरकारी विभागों में बैकलॉग के हजारों पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षित युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने तीन माह के भीतर सभी लंबित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

वक्ताओं ने हल्द्वानी के दमुवाढूंगा समेत प्रदेशभर में नजूल और पट्टे की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की भी मांग उठाई। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का विरोध करते हुए इनके राष्ट्रीयकरण की मांग भी की गई। अनुसूचित समाज पर बढ़ रहे अत्याचारों पर चिंता जताते हुए एससी/एसटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई। धरने में प्रदेश संगठन सचिव एडवोकेट गंगा प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन राम, मूल निवासी संघ के लक्ष्मी नारायण, जिला अध्यक्ष योगिता, दीपा, महिला उपाध्यक्ष अंशुमन सिंह, शंकर कोहली, जीआर टम्टा, प्रेम राम टम्टा, सुंदरलाल बौद्ध, विकास कुमार, मनोज कुमार, इरशाद अंसारी, राम अवतार, नफीस अहमद खान, शेखावत हुसैन और आफताब आलम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में चरणबद्ध उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।