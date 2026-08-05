जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में जेएलकेएम ने दिया धरना
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) द्वारा चतरा में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधलियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इंजी सुबोध पासवान ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता को बताया। उन्होंने सरकार से आरोपों की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की।
चतरा, संवाददाता। जेपीएससी, जेएसएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही कथित धांधली और अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) द्वारा मंगलवार को चतरा समाहरणालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में इंजी सुबोध पासवान, पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं जेएलकेएम नेता (चतरा विधानसभा) ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के साथ सहभागिता करते हुए युवाओं के अधिकारों एवं पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग किया। इस अवसर पर इंजी. सुबोध पासवान ने कहा कि झारखंड का युवा लंबे समय से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहा है, लेकिन बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे प्रश्न युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।
राज्य सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों को अविलंब पूरा किया जाए तथा भर्ती प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि युवाओं का विश्वास पुन: स्थापित हो सके। यदि सरकार शीघ्र ही छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो खछङट पूरे राज्य के छात्रों एवं युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन को और व्यापक बनाएगी तथा विधानसभा घेराव सहित लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन को आगे बढ़ाएगी।
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