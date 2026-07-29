Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेजे कॉलेज को वीबीयू में ही रखने को लेकर चार अगस्त को कॉलेज परिसर में धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

झारखंड में जेजे कॉलेज संघर्ष कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बनाए रखने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुद्दा उठाया जाएगा। इसके साथ ही एक दिवसीय धरना आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

जेजे कॉलेज को वीबीयू में ही रखने को लेकर चार अगस्त को कॉलेज परिसर में धरना

कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सभी डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू), हजारीबाग में ही बनाए रखने की मांग को लेकर जेजे कॉलेज संघर्ष कोर कमेटी की बैठक बुधवार को संरक्षक सदस्य सुरेश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। संचालन समिति के सचिव देवेंद्र कुमार ने किया। निर्णय लिया गया कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस जनहित और छात्रहित से जुड़े मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आगामी चार अगस्त को जेजे कॉलेज परिसर में एक दिवसीय धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राचार्य एवं उपायुक्त को सौंपा जाएगा। समिति के अध्यक्ष महेश भारती ने कहा कि शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में संरक्षक सदस्य रामरतन अवध्या, सईद नसीम, कोषाध्यक्ष तौफीक हुसैन, सह सचिव मो. अली शाद, विनोद राम, प्रकाश रजक, विजय यादव, प्रकाश चंद्र राय, सुरेंद्र भाई मोदी, संजय साजन, भानु प्रताप सिंह, संजीत चौधरी, महादेव दास सहित समिति के अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे और आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।