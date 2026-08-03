पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया मार्च
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ‘छात्र न्याय मार्च’ निकाला। यह मार्च जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कथित हिंसा, पैलेट गन के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया।
मार्च का विवरण
मार्च एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़ा। इस दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं ने न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर नारे लगाए। मार्च को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और रास्ते में बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया।
एनएसयूआई अध्यक्ष का बयान
प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की।।
छात्रों का अधिकार
विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्र इस देश का भविष्य हैं, अपराधी नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल, पैलेट गन, बैरिकेडिंग और हिरासत का इस्तेमाल पूरी तरह अस्वीकार्य है। छात्रों की आवाज दबाने की हर कोशिश हमारे संघर्ष को और मजबूत करेगी।
चंदा चोरी की जांच
जाखड़ ने कथित ‘चंदा चोरी’ के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
सामान्य प्रश्न
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