विहिप व बजरंगदल ने किया विरोध प्रदर्शन
बरौनी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर हिन्दू देवी-देवताओं और साधु संतों का अपमान करने के खिलाफ विश्व हिन्दू परिषद और बजरंगदल ने रविवार को प्रदर्शन किया। वाटिका चौक पर पुतला दहन किया गया। नेताओं ने कहा कि हिन्दू समाज अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।
बरौनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर हिन्दू देवी-देवता व साधु संत का अपमान करने के विरोध में रविवार को विश्व हिन्दू परिषद व बजरंगदल के द्वारा नगर भ्रमण कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। साथ ही, वाटिका चौक के निकट पुतला दहन किया गया। इस दौरान विहिप जिला सह मंत्री रौशन मिश्र ने कहा कि पप्पू यादव व राहुल गांधी के द्वारा सनातन धर्म व हिन्दू देवी-देवता का अपमान हिन्दू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मौके पर नन्द किशोर गुप्ता, प्रखंड संयोजक मनीष बिहारी, जितेन्द्र गुप्ता, प्रिंस झा, नंद किशोर, पुष्प राज, नीतीश कुमार आदि मौजूद थे।
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