पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग
आजमगढ़ में शनिवार को राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री के सम्मान में नारे लगाए।
आजमगढ़, संवाददाता। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संवैधानिक पदों के प्रति कथित रूप की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के लोगों ने शनिवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने टिप्पणी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में नारे भी लगाए। कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के जिला महामंत्री अरविंद मोदनवाल ने कहा कि कि सोशल मीडिया मंच पर प्रधानमंत्री को अपशब्द टिप्पणी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
पीएम मोदी ने देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है और 370 जैसी धाराओं को समाप्त कर देश को मजबूत किया। उनके खिलाफ किसी भी अशोभनीय टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संदीप गांधी नेहाल, मंत्री रामविजय गुप्ता, जिला सचिव भरत मद्धेशिया, विवेक गुप्ता, प्रशांत मद्धेशिया सहित अन्य लोग शामिल रहे।
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