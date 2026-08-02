Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

आजमगढ़ में शनिवार को राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री के सम्मान में नारे लगाए।

पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

आजमगढ़, संवाददाता। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संवैधानिक पदों के प्रति कथित रूप की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के लोगों ने शनिवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने टिप्पणी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में नारे भी लगाए। कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के जिला महामंत्री अरविंद मोदनवाल ने कहा कि कि सोशल मीडिया मंच पर प्रधानमंत्री को अपशब्द टिप्पणी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

पीएम मोदी ने देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है और 370 जैसी धाराओं को समाप्त कर देश को मजबूत किया। उनके खिलाफ किसी भी अशोभनीय टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संदीप गांधी नेहाल, मंत्री रामविजय गुप्ता, जिला सचिव भरत मद्धेशिया, विवेक गुप्ता, प्रशांत मद्धेशिया सहित अन्य लोग शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Social Media Azamgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।