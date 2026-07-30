अपनी मांगों के समर्थन में काला पट्टी बांध कर विरोध जताती बीडीओ प्रियंका कुमारी

भगवानपुर हाट में, छपरा में 25 जुलाई को जंतर-मंतर पर धरना के दौरान हुए लाठी चार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के क्रम में दो प्रखंड विकास अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बीडीओ प्रियंका कुमारी ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। जंतर - मंतर पर धरना के दौरान हुए लाठी चार्ज के खिलाफ 25 जुलाई को देश व्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में छपरा में हुई पत्थरबाजी में विधि - व्यवस्था संधारण ड्यूटी में तैनात दो प्रखंड विकास अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन दो बीडीओ के घायल होने की घटना के विरोध में बुधवार को तीसरे दिन भगवानपुर हाट में भी अधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया।

बीडीओ का विरोध बीडीओ प्रियंका कुमारी ने काली पट्टी बांधकर - अपना विरोध जताया और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ की जिला सचिव कुमारी सुषमा ने इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन भेजकर बीडीओ की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

सुरक्षा उपकरण की मांग उन्होंने कहा कि ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में बॉडी प्रोटेक्टर, रायट हेलमेट, शील्ड, लेग गार्ड और आर्म गार्ड सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही सभी बीडीओ के साथ कार्यालय कार्य, जनसुनवाई, ड्यूटी और क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम-से-कम दो प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की स्थायी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। संघ ने यह भी मांग की है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले अधिकारियों का उच्च स्तरीय अस्पताल में पूर्णतः सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाए। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान गंभीर दुर्घटना या असामयिक मृत्यु की स्थिति में विशेष क्षतिपूर्ति, पर्याप्त बीमा सुरक्षा तथा आश्रितों के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीति बनाई जाए।