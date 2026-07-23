पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन

पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन
सोनभद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा सहित अन्य संगठनों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग की और छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो व्यापक जन आंदोलन करेंगे।
सोनभद्र, संवाददाता। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और छात्र उत्पीड़न के विरोध में समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पवन पटेल, युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बबलू धागर, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष जयुतेश गौतम तथा यूथ ब्रिगेड के सत्यम पांडेय ने कहा कि लगातार प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
वर्षों की मेहनत के बावजूद अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय यादव तथा राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज की खबरें चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। नेताओं ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर समाजवादी पार्टी व्यापक जन आंदोलन करेगी। इस इस मौके पर सुनील सिंह गौड़, अनिल प्रधान, मन्नू पांडेय, त्रिपुरारी गौड़, अशोक पटेल, डॉ. लोपति सिंह पटेल, सरदार पारब्रह्म सिंह, जयप्रकाश मौर्य, अजीत कनौजिया, महेश पीयूष, हिदायत उल्ला खान, कृष्णा पंडित, धीरेंद्र, गीता गौर, निधि पांडेय, मंदाकिनी पांडेय, रानी, कृपा शंकर चौहान, राजेश, रमेश सिंह यादव, कामरान, विनीत सरोज, रामेश्वर आदि रहे।
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