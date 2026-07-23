चौधरी चरण सिंह से सुरेश राणा की तुलना के विरोध में प्रदर्शन किया

शामली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैराना जनसभा में पूर्व मंत्री सुरेश राणा की तुलना भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक परंपरा से किए जाने के आरोप में में बुधवार को सपा नेता एवं गन्ना समिति के चेयरमैन अशोक चौधरी आदि की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अरविंद कुमार को सौंपा। धरने का नेतृत्व कर रहे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन अशोक चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा और देश के महान नेता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री सुरेश राणा की छवि को चमकाने के उद्देश्य से राजनीतिक कारणों से उनकी तुलना चौधरी चरण सिंह से की गई, जिससे किसानों और चौधरी साहब के अनुयायियों में नाराजगी है।