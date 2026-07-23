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चौधरी चरण सिंह से सुरेश राणा की तुलना के विरोध में प्रदर्शन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में पूर्व मंत्री सुरेश राणा की भारत रत्न चौधरी चरण सिंह से तुलना के खिलाफ सपा नेता अशोक चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। किसानों की भावनाओं का अपमान बताते हुए वक्ताओं ने इसे गलत ठहराया। प्रदर्शन में राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह राजनीतिक कारणों से किया गया था।

चौधरी चरण सिंह से सुरेश राणा की तुलना के विरोध में प्रदर्शन किया

शामली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैराना जनसभा में पूर्व मंत्री सुरेश राणा की तुलना भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक परंपरा से किए जाने के आरोप में में बुधवार को सपा नेता एवं गन्ना समिति के चेयरमैन अशोक चौधरी आदि की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अरविंद कुमार को सौंपा। धरने का नेतृत्व कर रहे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन अशोक चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा और देश के महान नेता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री सुरेश राणा की छवि को चमकाने के उद्देश्य से राजनीतिक कारणों से उनकी तुलना चौधरी चरण सिंह से की गई, जिससे किसानों और चौधरी साहब के अनुयायियों में नाराजगी है।

राजवीर सिंह मुंडेट ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं। उनके नाम को किसी अन्य व्यक्ति से जोड़ना किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कुडाना से पहुंचे सतवीर मलिक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए आस्था का विषय हैं। उनके साथ किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक तुलना करना समाज में गलत संदेश देने वाला है। धरने को किरण पाल मलिक, अनुज जावला, विनीत पिंडौरा, जावेद जंग, नीरज पहलवान, सुरेंद्र मान, बारू सिंह लांक, सुनील प्रधान खेड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने का संचालन बिट्टू ताना ने किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अरविंद कुमार को सौंपकर मामले में आपत्ति दर्ज कराई।

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