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झारखंड जनाधिकार महासभा ने की लाठीचार्ज की निंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेपीएससी और अन्य नियुक्ति गड़बड़ियों के खिलाफ विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी। झारखंड जनाधिकार महासभा ने इस कार्रवाई की निंदा की। छात्रों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वे सरकारी नियुक्तियों में गड़बड़ियों से त्रस्त हैं।

झारखंड जनाधिकार महासभा ने की लाठीचार्ज की निंदा

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी व अन्य नियुक्ति गड़बड़ियों के विरुद्ध विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने की निंदा की गई है। यह निंदा झारखंड जनाधिकार महासभा ने की है। महासभा ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि विधानसभा घेराव में छात्र-अभ्यार्थियों का सैलाब यह दर्शाता है कि युवा सरकारी नियुक्तियों में लगातार हो रही गड़बड़ियों से त्रस्त है। सत्तारुढ़ दलों को 2019 व 2024 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध व्यापक जन समर्थन मिला था। लेकिन युवाओं की अपेक्षा के विरुद्ध इस सरकार में भी पूर्व की भांति नियुक्तियों में गड़बड़ी और घोटाले होते गए।

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कई मामले में शायद पहले से और ज्यादा संगठित रूप से हुए। यह बयान संयुक्त रूप से अजय एक्का, अलोका, अमन मरांडी, अफजल अनीस, अम्बिका यादव, अम्बिता किस्कू, अरुनांशु बनर्जी, अशोक वर्मा, भारत भूषण चौधरी सहित कई लोगों के द्वारा जारी की गई।

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