पटना में छात्रों पर बल प्रयोग की जिला कांग्रेस ने की निंदा
मुजफ्फरपुर में छात्रों पर ए के-47 से फायरिंग के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस के बल प्रयोग की निंदा की और कहा कि बिहार में लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने न्याय और सुरक्षा की मांग की।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता छात्रों पर एके-47 से हुई फायरिंग के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के छात्रों के मुख्यमंत्री आवास मार्च पर पुलिस के बल प्रयोग की मंगलवार कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने निंदा की। उन्होंने कहा कि बिहार में लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी। बांकीपुर विस उपचुनाव के परिणाम ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। छात्रों को लाठी या वाटर कैनन नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जिला प्रवक्ता समीर कुमार व महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम ने भी पुलिसिया कार्रवाई को शर्मनाक बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें