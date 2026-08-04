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पटना में छात्रों पर बल प्रयोग की जिला कांग्रेस ने की निंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में छात्रों पर ए के-47 से फायरिंग के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस के बल प्रयोग की निंदा की और कहा कि बिहार में लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने न्याय और सुरक्षा की मांग की।

पटना में छात्रों पर बल प्रयोग की जिला कांग्रेस ने की निंदा

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता छात्रों पर एके-47 से हुई फायरिंग के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के छात्रों के मुख्यमंत्री आवास मार्च पर पुलिस के बल प्रयोग की मंगलवार कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने निंदा की। उन्होंने कहा कि बिहार में लाठी और गोली की सरकार नहीं चलेगी। बांकीपुर विस उपचुनाव के परिणाम ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। छात्रों को लाठी या वाटर कैनन नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जिला प्रवक्ता समीर कुमार व महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम ने भी पुलिसिया कार्रवाई को शर्मनाक बताया।

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