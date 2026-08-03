गोरखपुर में मासूम से दरिंदगी के खिलाफ महराजगंज में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, फांसी की मांग

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गोरखपुर की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हुई नृशंस हत्या के विरोध में सोमवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा व महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से शीघ्र कठोरतम दंड, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व आर्थिक सहायता व पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करने की मांग की। अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि कानून की रक्षा का दायित्व निभाने वाले व्यक्ति पर इस प्रकार के जघन्य अपराध का आरोप पूरे समाज को झकझोरने वाला है।

ऐसी घटनाएं कानून-व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं। उन्होंने ने दोषी के विरुद्ध त्वरित व कठोर कार्रवाई की मांग किया, और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए।महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने कहा कि यदि इस संवेदनशील मामले में त्वरित व प्रभावी न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया तो बार एसोसिएशन आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा।अधिवक्ताओं ने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर दोषी को शीघ्र कठोरतम दंड दिलाया जाए। घटना की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच कर दोषी व उसके सहयोगियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता, सुरक्षा व आवश्यक शासकीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पुलिस विभाग में अनुशासन व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व विभागीय कार्रवाई की जाए। जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाने की मांग भी शामिल रही। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष करुणाकर पति त्रिपाठी, धर्मेन्द्र त्रिपाठी, वशिष्ट मिश्रा, संतोष पटेल, वकील प्रजापति, सत्यप्रकाश सिंह, अनुप सिंह, माहताब, सत्याशीष पाण्डेय, फिरोज अहमद, सुरेन्द्र सिंह गांधी, रंजीत गुप्ता, रामजी त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी, अखिलेन्द्र सिंह सहित आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।