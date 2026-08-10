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लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब के लुधियाना में परिजनों ने 25 वर्षीय हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मामले में छह लोगों खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन

परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की लुधियाना, एजेंसी। पंजाब के लुधियाना में दो दिन पहले गोली मारकर की गई 25 वर्षीय हरजिंदर सिंह की हत्या के विरोध में रविवार को परिजनों ने लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।मृतक के परिजनों और परिचितों ने बस्ती जोधेवाल के पास नेशनल हाईवे का एक हिस्सा जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। इसकी सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, इसके बाद परिजनों ने जाम हटाया।

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मामले में टिब्बा थाने में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें रवि, सनी, मोहित और भीनू आदि हैं। हरजिंदर की शुक्रवार रात बाइक से घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई है। इसमें एसयूवी सवार हमलावर बाइक सवार को रोकते और उस पर रॉड से हमला करते नजर आ रहे हैं। बाद में उसे पांच गोलियां मारी गईं, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि हत्या में पुरानी रंजिश है।

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