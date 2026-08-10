लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन
पंजाब के लुधियाना में परिजनों ने 25 वर्षीय हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मामले में छह लोगों खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
परिजनों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की लुधियाना, एजेंसी। पंजाब के लुधियाना में दो दिन पहले गोली मारकर की गई 25 वर्षीय हरजिंदर सिंह की हत्या के विरोध में रविवार को परिजनों ने लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।मृतक के परिजनों और परिचितों ने बस्ती जोधेवाल के पास नेशनल हाईवे का एक हिस्सा जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। इसकी सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, इसके बाद परिजनों ने जाम हटाया।
मामले में टिब्बा थाने में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें रवि, सनी, मोहित और भीनू आदि हैं। हरजिंदर की शुक्रवार रात बाइक से घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई है। इसमें एसयूवी सवार हमलावर बाइक सवार को रोकते और उस पर रॉड से हमला करते नजर आ रहे हैं। बाद में उसे पांच गोलियां मारी गईं, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि हत्या में पुरानी रंजिश है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें