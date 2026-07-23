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नजरबंदी के बीच सपा नेताओं ने रखा मौन उपवास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में मौन उपवास रखा। सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।

नजरबंदी के बीच सपा नेताओं ने रखा मौन उपवास

कानपुर। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाउस अरेस्ट के बीच मौन उपवास रखा। पुलिस ने सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। इसके चलते सपा नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक व धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में सपा कार्यकर्ताओं ने हाजी फजल महमूद के आवास के बाहर ही मौन उपवास शुरू कर दिया। शाम करीब चार बजे एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

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फजल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलन करेगी। वहीं, महाराजपुर से सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल को गांधीग्राम स्थित उनके आवास पर बुधवार रात से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजा, छात्र-छात्राओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। सपा राष्ट्रीय सचिव खालिद रजा ने पुतला फूंकने का आह्वान किया तो उन्हें हिरासत में लिया गया।मौन उपवास में पूर्व सांसद राजाराम पाल, नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू, नगर महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर, प्रदेश सचिव केके शुक्ला, शादाब आलम, रमेश यादव, शिवकुमार वाल्मीकि, महफूज अख्तर, कुलदीप यादव, सुनील बाजपेई, जनार्दन सिंह, सजल कुशवाहा, सौरभ सिंह, रेखा यादव, दीपिका मिश्रा, पूजा यादव रहीं।

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