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कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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- फूलमती चौराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग कीफोटो 23 प्रदर्शन करते भाजयूमो कार्याकर्ता कन्नौज, संवाददाता। भग

कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन

कन्नौज, संवाददाता। भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर मौलाना जरजिस अंसारी द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के फूलमती चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मौलाना का पुतला फूंका और प्रशासन से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। दोपहर में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता छोटू यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता फूलमती चौराहे पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना की कथित टिप्पणी से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

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उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या उसकी आस्था को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है। ऐसे मामलों में प्रशासन को मामले का संज्ञान लेकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा नेता छोटू यादव ने कहा कि सभी धर्मों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म की आस्था के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नीतीश तिवारी, अनुज गुप्ता, अमन मिश्रा समेत बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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