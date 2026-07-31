पेपर लीक मामले पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन,  कुजू व दिगवार चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन

कुजू, निज प्रतिनिधि। झारखंड में हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कुजू चौक व दिगवार चौक पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वहीं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। नेताओं ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा सरकार की कार्यशैली से टूट रहा है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है।कार्यकर्ताओं

ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाती है तो भाजपा राज्यभर में आंदोलन को और तेज करेगी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मांडू मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार व दिगवार में नगर परिषद भाजपा अध्यक्ष मनोज गिरी के नेतृत्व में आयोजित मशाल जुलूस में मुख्य रूप से रामगढ़ जिला महामंत्री जागेश्वर प्रजापति, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह मांडू मंडल प्रभारी डॉ संजय सिंह, राजेंद्र कुशवाहा, डिंपल प्रजापति, रतन साहू, बीरेंद्र सिन्हा, अखिलेश प्रसाद, जनक प्रसाद, दशरथ प्रसाद केशरी, सुखदेव सोनी, परमेश्वर केशरी, निर्मल करमाली, शांति देवी, अनिता देवी, गुड़िया देवी, कौशल्या देवी, विंदु देवी समेत अन्य कई प्रमुख कार्यकर्तागण शामिल रहे।