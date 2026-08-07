टेल्को बारीनगर मस्जिद में काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध, मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कड़े कानून की मांग
जमशेदपुर में मोहम्मद इमरोज की हत्या के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। झामुमो नेता अमीर अली अंसारी ने राज्य सरकार से मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अपील की।
जमशेदपुर। झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में मोहम्मद इमरोज की कथित मॉब लिंचिंग में हुई हत्या के विरोध में आज टेल्को बारीनगर मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर गहरा विरोध दर्ज कराया।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ आह्वान
इस अवसर पर झामुमो नेता अमीर अली अंसारी ने कहा कि टंडवा की यह घटना पहली नहीं है। इससे पूर्व भी झारखंड के विभिन्न जिलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को अविलंब कठोर एवं प्रभावी मॉब लिंचिंग विरोधी कानून बनाना चाहिए। अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि मॉब लिंचिंग के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर उसे विधानसभा से पारित कराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज में कानून का भय स्थापित हो।
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
उन्होंने मोहम्मद इमरोज हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों तथा कोई साजिशकर्ता हैं तो उसकी भी निष्पक्ष एवं शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की तथा पीड़ित परिवार को राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
उपस्थित लोगों की श्रद्धांजलि
इस मौके पर मुख्य रूप से रियाजुद्दीन खान, मोहम्मद असलम, आमिर सोहेल, सोनू खान, शाहिद परवेज, अली अख्तर, अलामताज, इसरार खान, शमील अख्तर, बबन अल्तमस जॉनी, शाहजहां दारा, शकील, मोहम्मद इस्लाम, रज्जी अंसारी, जहीर सिद्दीकी, मोहम्मद अरशद, सरफराज खान आदि उपस्थित लोगों ने मृतक मोहम्मद इमरोज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
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