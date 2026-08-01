पीटीपीएस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली मसाल जुलूस

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के पीटीपीएस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी - सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर मसाल जुलूस निकाली। भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल की ओर से शहीद निर्मल महतो स्मारक स्थल पीटीपीएस से यह मशाल जुलूस निकाली गई। साथ ही हाथों में तख्ती लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की।मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की।भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी ने मांग की कि जेपीएससी एवं जेएसएससी - सीजीएल से जुड़े कथित मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके। मशाल जुलूस एवं प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष रंजन भगत ने किया। जबकि इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष मो वारिस खान, अश्विनी राय, अवधेश सिंह, पंकज सिंह, सुखदेव महतो, राहुल सिंह, ऋषि राज भंडारी, विजय सिंह, पंकज कुमार,अमित सोनी, खुशबू सिंदुरिया, परमानंद, विजय राय,रितेश ठाकुर, अरविंद राम,शुभम सोनी, शंकर मुंडा, संजय महतो आदि शामिल थे।