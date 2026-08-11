छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस, दुकानें कराईं बंद
झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दुकानदारों से बाजार बंद रखने की अपील की। प्रदर्शन में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद कर दीं।
गालूडीह। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गालूडीह में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दुकानदारों से बाजार बंद रखने की अपील की।सुबह करीब 10 बजे भाजपा कार्यकर्ता सुभाष चौक पर जुटे। इसके बाद बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में आक्रोश जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ता भाजपा के झंडे लेकर मुख्य बाजार, इंजीनियर मार्केट और बस स्टैंड होते हुए आगे बढ़े। इस दौरान “हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो”, “छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं चलेगा” और “युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद” जैसे नारे लगाए गए।
जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की। कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दीं। प्रदर्शन को देखते हुए बाजार में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।
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