आइसा की ओर से 7 अगस्त को विधानसभा घेराव

फोटो है- रांची,संवाददाता।ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा)ने सोमवार को अल्बर्ट चौक पर 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी में पेपर लीक व धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्यव्यापी प्रतिवाद किया गया। साथ ही एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है की 7 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। मार्च के दौरान आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा भी शामिल रहेंगी। आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप ने कहा कि झारखंड के हजारों छात्र और युवा पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार से छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल में पेपर लीक और धांधली में संलिप्त लोगों की पहचान उजागर कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।