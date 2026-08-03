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आइसा की ओर से 7 अगस्त को विधानसभा घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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फोटो है- रांची,संवाददाता। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा)ने सोमवार को अल्बर्ट चौक पर 14वीं

आइसा की ओर से 7 अगस्त को विधानसभा घेराव

फोटो है- रांची,संवाददाता।ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा)ने सोमवार को अल्बर्ट चौक पर 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी में पेपर लीक व धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्यव्यापी प्रतिवाद किया गया। साथ ही एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है की 7 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। मार्च के दौरान आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा भी शामिल रहेंगी। आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप ने कहा कि झारखंड के हजारों छात्र और युवा पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार से छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल में पेपर लीक और धांधली में संलिप्त लोगों की पहचान उजागर कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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हेमंत सरकार अपनी जवाबदेही निभाते हुए छात्रों से संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर नियमित भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। आइसा के सदस्यों ने उम्मीद जाताई है की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सभी समस्याओं का जल्द समाधान करेंगे। मौके पर रिया तुलिका पिंगुआ, सुहानी मेहता, नौरीन अख्तर, पंकज, सुफियान, नोहिद, रूपेश, कृष्णा महतो, नीलकंठ महतो, एहतेशाम अली, अफजल दुर्रानी व अन्य उपस्थित थे।

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