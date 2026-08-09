टेल्को बारीनगर मस्जिद में काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध
झारखंड के चतरा जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़गांव में मोहम्मद इमरोज की कथित भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। झामुमो नेता अमीर अली अंसारी ने सख्त कानून बनाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो।
टेल्को के बारीनगर मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में मोहम्मद इमरोज की कथित भीड़ द्वारा पीटकर हत्या के विरोध में शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर गहरा विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर झामुमो नेता अमीर अली अंसारी ने कहा कि टंडवा की यह घटना पहली नहीं है। इससे पूर्व भी झारखंड के विभिन्न जिलों में भीड़ के द्वारा हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को अविलंब कठोर एवं प्रभावी कानून बनाना चाहिए। अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि भीड़ के द्वारा हत्या के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर उसे विधानसभा से पारित कराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज में कानून का भय स्थापित हो।
इस मौके पर मुख्य रूप से रियाजुद्दीन खान, मोहम्मद असलम, आमिर सोहेल, सोनू खान, शाहिद परवेज, अली अख्तर, अलामताज, इसरार खान, शमील अख्तर, बबन अल्तमस जॉनी, शाहजहां दारा, सहित अन्य लोगों श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई किये जाने की मांग की।
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