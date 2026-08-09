टेल्को बारीनगर मस्जिद में काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध

टेल्को के बारीनगर मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में मोहम्मद इमरोज की कथित भीड़ द्वारा पीटकर हत्या के विरोध में शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर गहरा विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर झामुमो नेता अमीर अली अंसारी ने कहा कि टंडवा की यह घटना पहली नहीं है। इससे पूर्व भी झारखंड के विभिन्न जिलों में भीड़ के द्वारा हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को अविलंब कठोर एवं प्रभावी कानून बनाना चाहिए। अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि भीड़ के द्वारा हत्या के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर उसे विधानसभा से पारित कराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और समाज में कानून का भय स्थापित हो।