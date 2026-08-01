Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा का उपायुक्त कार्यालय मे प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में भाजपा नेताओं ने विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन पूरे राज्य में तेज होगा।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा का उपायुक्त कार्यालय मे प्रदर्शन
सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा का उपायुक्त कार्यालय मे प्रदर्शन

जमशेदपुर। झारखंड की विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया गया। साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय से निकली रैली डीसी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी चढ़ गए, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जूनियर इंजीनियर और उत्पाद सिपाही सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की।

ये भी पढ़ें:पेपर लीक मामले पर भाजपा का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग

प्रदेश उपाध्यक्ष आभा महतो ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से युवाओं का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन पूरे राज्य में तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मशाल जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
ये भी पढ़ें:जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।