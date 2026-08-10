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अधिवक्ता के पिता की हत्या पर फूटा गुस्सा, ढाई घंटे फोरलेन जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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फॉलोअप -हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, फांसी और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग के साथ किया

अधिवक्ता के पिता की हत्या पर फूटा गुस्सा, ढाई घंटे फोरलेन जाम

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली खुर्द गांव में ब्रह्मभोज के दौरान अधिवक्ता के पिता शिव कुमार तिवारी की हत्या के दूसरे दिन रविवार को आक्रोश भड़क उठा। पोस्टमार्टम हाउस के सामने अधिवक्ताओं, परिजनों और समर्थकों ने हत्यारोपितों की गिरफ्तारी, फांसी की सजा, आरोपितों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और सिकरीगंज थाने के पूरे स्टाफ को निलंबित करने की मांग को लेकर गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन की दोनों लेन पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों को वापस कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएम-एसएसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद करीब ढाई घंटे बाद जाम खत्म हुआ और परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर घर रवाना हुए। पुलिस ने इस मामले में सात नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार को गिरफ्तार कर लिया है。

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पोस्टमार्टम और प्रदर्शन

रविवार को दो चिकित्सकों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच शिव कुमार तिवारी के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम सुबह 11:50 बजे शुरू हुआ और करीब 12:40 बजे तक चला। इससे पहले ही करीब 11:30 बजे शिवकुमार के पुत्र अधिवक्ता आदित्य तिवारी के समर्थन में सैकड़ों लोग पोस्टमार्टम हाउस के सामने जुट गए और फोरलेन जाम कर दिया। पुलिस के समझाने पर कुछ देर के लिए जाम खुल गया, लेकिन पोस्टमार्टम शुरू होते ही दोपहर करीब 12 बजे भीड़ ने दोबारा गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन की दोनों लेन पर आवागमन रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने केवल एंबुलेंस को रास्ता दिया।

एडीएम की गाड़ी धक्का देकर लौटाई

प्रदर्शन के दौरान महराजगंज की ओर से आ रही एडीएम एलआर की गाड़ी को भीड़ ने रोक लिया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी को धक्का देकर वापस भेज दिया। कुछ देर बाद एसपी दक्षिणी मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक जिला जज की गाड़ी को भी लौटा दिया। करीब डेढ़ बजे एसपी सिटी निमिष पाटील मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी लगातार डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाकर वार्ता करने की मांग करते रहे। डीएम-एसएसपी के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने सात नामजद व अन्य पर केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोरखपुर में किस घटना के कारण प्रदर्शन हुआ?
गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव में अधिवक्ता के पिता शिव कुमार तिवारी की हत्या के कारण प्रदर्शन हुआ।
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