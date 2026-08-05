नाई समाज का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन
गोरखपुर जिले में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ नाई समाज ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी को फांसी देने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोग इस हिंसक अपराध के विरोध में आक्रोशित थे और न्याय की मांग कर रहे थे।
आजमगढ़, संवाददाता। गोरखपुर जिले में दस वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की घटना के विरोध में मंगलवार को नाई समाज ने जुलूस निकालकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी को फांसी देने और पीड़ित परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा के साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। गोरखपुर जिले में मासूम की हत्या के विरोध में नाई सविता एवं सलमानी महासभा में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी, पुनर्वास के लिए आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही दोषी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई गई। नाई सविता एवं सलमानी महासभा के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर संतोष शर्मा, शिवम शर्मा, श्रवण कुमार शर्मा, रामकिशुन, रविंद्र, वीरेंद्र, सोनू शर्मा, रामजन्म, प्रणव कुमार शर्मा, डॉ. अजीत त्रिपाठी, जवाहर, चंद्रभान शर्मा मौजूद रहे।
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